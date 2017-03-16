Тегеран, 16 марта, 2017, 18:08 — ИА Регнум. Пока члены ОПЕК и многие страны, не входящие в картель, согласованно сокращают добычу нефти в рамках венских договоренностей для стабилизации ситуации на международном рынке, Иран, напротив, наращивает нефтепроизводство. Согласно ежемесячному отчету ОПЕК, за последний месяц ИРИ увеличила добычу на 36,1 тыс. баррелей в сутки.

AlfvanBeem Иранский танкер

В отчете картеля говорится, что в феврале ежесуточная добыча черного золота в Иране составила 3,814 млн баррелей в сутки. То есть по сравнению с январем добыча увеличилась на 36,1 тыс. баррелей в день.

Ранее министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане заявил, что ИРИ сумела нарастить экспорт черного золота до 3 млн баррелей в сутки, что является самым высоким показателем зарубежных ежедневных поставок с 1979 года. Кроме того, в феврале 2017 года иранская нефть стала торговаться по $53,16 за баррель. Это по сравнению с январем на 2,4% больше.

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Напомним, что 30 ноября в Вене на заседании ОПЕК было принято решение о сокращении объемов добычи нефти. Общее уменьшение производства составляет почти 1,2 млн баррелей нефти в сутки. Сделка рассчитана на полгода с возможностью продления ее до конца 2017 года. Основные обязанности по сокращению добычи взяла на себя Саудовская Аравия, первая в ОПЕК страна по объемам добычи. Королевство уменьшит добычу на 486 тыс. баррелей в сутки. Ирак — на 210 тыс. баррелей в сутки, ОАЭ — 139 тыс., Кувейт — 131 тыс., Венесуэла — 95 тыс., Ангола — 78 тыс., Алжир — 50 тыс., Катар — 30 тыс., Эквадор — 26 тыс., Габон — 9 тыс. 10 декабря к сделке присоединились еще 11 других производителей нефти. Помимо России, доля которой в уменьшении производства 300 тыс. баррелей в сутки, сократить добычу согласились еще десять стран вне ОПЕК, наиболее существенно — Мексика, Оман и Азербайджан. Общий вклад стран, не входящий в картель, составит 558 тыс. баррелей в сутки.

Что касается Ирана, то ему в рамках договоренностей разрешили не участвовать в сокращении добычи и позволили даже немного нарастить производство, но немного. В целом после отмены санкций санкций ИРИ пытается нарастить добычу до досанкционного уровня — 4 млн баррелей нефти в сутки. Однако сроки по реализации этих планов постоянно меняются. Стране необходимы иностранные инвестиции для развития своего нефтегазового сектора. Иранской нефтегазовой отрасли необходимо около $150 млрд инвестиций, чтобы к 2020 году увеличить добычу на миллион баррелей в сутки. Так, за ближайшие два года Тегеран хочет подписать с зарубежными компаниями контракты на $25 млрд.

В то же время, в соответствии с договоренностями ОПЕК и других игроков на рынке о сокращении добычи нефти, согласно отчету картеля, в феврале объемы производства нефти ОПЕК в целом значительно сократились. Как ранее писало ИА REGNUM, в феврале суммарная добыча нефти членов ОПЕК оставила 31,958 млн баррелей в сутки, что меньшей по сравнению с январем на 139,5 тыс. баррелей в день. Основные сокращения пришлись на Саудовскую Аравию.