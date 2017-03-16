Москва, 16 марта, 2017, 18:10 — ИА Регнум. Следственный комитет России возбудил уголовное дело против бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Об этом сегодня, 16 марта, сообщает пресс-служба СК России.

Советский плакат «Смерть взятке!». 1923

Юревич был губернатором Челябинской области с 2010 по 2014 годы. С 2005 по 2010 он был мэром Челябинска. С 1999 по 2005 годы был депутатом Государственной думы Российской Федерации.

Принимал участие в праймериз партии «Единая Россия» в преддверии выборов в Государственную Думу 2016 года. 19 мая объявил о снятии кандидатуры. Затем самовыдвигался на выборах в Государственную думу седьмого созыва, но не был допущен до участия в выборной кампании ЦИК РФ.

Следствие подозревает Юревича в получении взятки. По данному факту возбуждено уголовное дело.

О задержании Юревича пока не сообщалось.