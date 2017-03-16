Москва, 16 марта, 2017, 17:57 — ИА Регнум. В Госдуме считают неправильным выдавать Белоруссии сотрудника ИА REGNUM Юрия Баранчика. Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин («Единая Россия») сообщил, что подписал ходатайство о личном поручительстве в качестве меры пресечения по этому уголовному делу и призвал коллег-депутатов поддержать его, передает корреспондент ИА REGNUM 16 марта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума РФ

«Ночью позавчера в Москве был арестован шеф-редактор информационного агентства REGNUM Юрий Баранчик. Он сторонник русского мира, и с этой позиции достаточно критично оценивает нынешнюю политику президента Республики Беларусь и Белоруссии в целом», — сказал Затулин в ходе заседания комитета.

В настоящий момент предпринимаются все усилия, чтобы выдачи не произошло, «потому что речь, по сути, идет о политическом преследовании», — отметил депутат Госдумы.

Защита Баранчика ходатайствует об избрании личного поручительства в качестве меры пресечения по уголовному делу. «Что хотят сделать — это не выдавать, а временно его ограничить здесь, на территории России», — пояснил парламентарий.

«Выдавать его мы считаем неправильным, с другой стороны, между нами действуют документы о выдаче. Они ему в данном случае инкриминируют уголовное дело о разжигании межнациональной розни», — заявил Затулин.

«Я только что подписал ходатайство от имени, в данном случае, гражданина России о том, что я лично ручаюсь в качестве меры пресечения в отношении Баранчика», сообщил он.

Ходатайство о личном поручительстве в качестве меры пресечения в отношении Юрия Баранчика подписал также депутат Госдумы Олег Николаев, представляющий в парламенте Чувашию, Марий Эл и Ульяновскую область.

Читайте также: В Москве задержан сотрудник ИА REGNUM, гражданин Белоруссии Юрий Баранчик

Как ранее сообщало ИА REGNUM, редакция агентства категорически отвергает предъявленные авторам агентства обвинения, считая их недобросовестными и надуманными и считает своих задержанных в Белоруссии авторов политическими заключёнными, которых подвергают репрессиям за их принципиальную позицию против фактического сотрудничества властей Белоруссии с шовинистической, русофобской и неонацистской частью белорусской оппозиции.