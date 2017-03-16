Калуга, 16 марта, 2017, 17:37 — ИА Регнум. Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов и депутаты городской думы 16 марта посетили выставку, посвящённую третьей годовщине присоединения Крыма к Российской Федерации, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги. Глава Калуги Александр Иванов знакомится с экспонатами выставки.

16 марта 2014 года состоялся референдум о вхождении Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации. По итогам референдума почти 97% крымчан проголосовали за присоединение к России. 18 марта 2014 года состоялось подписание президентом Владимиром Путиным договора о принятии в состав Российской Федерации республики Крым и образовании в составе РФ двух новых субъектов.

В калужском областном архиве были представлены экспонаты, посвященные этому событию: стихи, картины, книги, фотографии, почтовые марки и филателистические материалы.

После осмотра экспозиции глава Калуги Александр Иванов поделился своими впечатлениями.

«Три года прошло со дня присоединения Крыма к России, за это время было многое сделано для восстановления дружеских связей Калуги с Севастополем и другими городами республики Крым. Быстрыми темпами развивается социальная инфраструктура Крыма, налицо улучшения во всех сферах деятельности, достаточно сказать, что за годы нахождения Крыма в составе Украины, там было создано только 207 мест в детских садах, а за три года в составе России — более десяти тысяч мест. Это говорит о том особом внимании, которое уделяют развитию Крыма президент и правительство Российской Федерации. У Калуги давние связи с Севастополем, мы уже много лет шефствуем над малым ракетным кораблем Черноморского флота «Мираж». Мне неоднократно довелось побывать в Севастополе и я с уверенностью могу сказать, что за последние три года жизнь там меняется к лучшему, изменения позитивно воспринимаются всеми местными жителями», — сказал Александр Иванов.