Киев, 16 марта, 2017, 17:36 — ИА Регнум. Бойцы Национальной гвардии Украины, сотрудники полиции и пограничники взяли под усиленный контроль дороги, ведущие в отдельные регионы Донбасса. Об этом сегодня, 16 марта, на брифинге в Киеве заявил спикер Минобороны по вопросам «АТО», полковник ВСУ Александр Мотузяник, передает ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

«С 13 часов 15 марта военнослужащие НГУ и сотрудники полиции и пограничной службы взяли под усиленную охрану основные автомобильные и железнодорожные пути», — сказал Мотузяник.

Кроме того, сегодня президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 марта о временном прекращении перемещения грузов через линию столкновения в Донбассе.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 марта 2017 года «О неотложных дополнительных мерах по противодействию гибридным угрозам национальной безопасности Украины». Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие настоящим указом, возложить на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины», — сообщается в указе Порошенко.

Пресс-служба главы украинского государства сообщает, что соответствующий указ принят в связи с обострением военной обстановки в зоне проведения «АТО», насильственным захватом украинских предприятий в отдельных регионах Донбасса, ростом угроз экономической и энергетической безопасности Украины, спровоцированным эскалацией агрессии со стороны Российской Федерации.

Отмечается, что запрет на перевозку грузов из ДНР и ЛНР будет действовать до реализации пунктов 1 и 2 Минского «Комплекса мер» от 12 февраля 2015 года, а также возвращения захваченных предприятий к функционированию в соответствии с законодательством Украины. В то же время Украина не будет блокировать грузы гуманитарного характера.

В соответствии с указом, правительство должно обеспечить безопасное и надежное функционирование топливно-энергетического и металлургического комплексов Украины и принять меры по нейтрализации угроз экономической безопасности и минимизации их последствий для экономики и бюджета государства. В частности, обеспечить безусловное выполнение в полном объеме решений СНБОУ по обеспечению энергетической безопасности государства.

На МВД, Нацполицию, Национальную гвардию, Государственную фискальную службу с участием Службы безопасности Украины возлагается обеспечение исполнения этого решения путем прекращения перемещения грузов через линию столкновения в пределах Донетчины и Луганщины путями железнодорожного и автомобильного сообщения. Указанные структуры также должны создать условия для привлечения общественности к контролю за реализацией мероприятий, предусмотренных настоящим решением, принять дополнительные меры по укреплению публичной безопасности, противодействии диверсионным и террористическим проявлениям, попыткам нарушения общественного порядка.

Напомним, 15 марта СНБО принял решение о полной остановке перемещения грузов между отдельными регионами Донбасса и Украиной. На такие меры украинские власти пошли после национализации частных предприятий в Донбассе. Так же, как и раньше, КПВВ смогут пересекать граждане с вещами и товарами для личного пользования — как пешком, так и на транспорте.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта в пгт. Щербиновка (Донетчина, под контролем ВСУ) на железнодорожной станции «Кривой Торец» был разрушен редут «блокадников» отдельных регионов Донбасса. В полиции Донетчины заявили, что все задержанные «блокадники» (43 человека) были отпущены, никто из них не имел телесных повреждений. 15 марта вблизи Славянска (Донетчина, под контролем ВСУ) полицейские задержали новую колонну блокирующих, которая направлялась в пгт. Щербиновка, чтобы возобновить блокаду. Силовики получили разной степени тяжести травмы, а «блокадники» в свою очередь обвиняют правоохранителей в применении спецсредств и избиении внефракционного депутата Владимира Парасюка. Ранее, с января 2017 года, активисты заблокировали три основные железнодорожные ветки, которые соединяли Украину с отдельными регионами Донбасса.