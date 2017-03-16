Москва, 16 марта, 2017, 17:34 — ИА Регнум. В Госдуме обеспокоены участившимися хакерскими атаками на компьютеры депутатов и сотрудников аппарата, передает корреспондент ИА REGNUM 16 марта.

Pixabay.com Кибератака

Имевшие место инциденты требуют «внимательного анализа и вмешательства специальных служб при обнаружении уязвимостей в программном обеспечении», отметил глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин («Справедливая Россия»).

Вместе с тем основным источником опасности являются неосторожные действия при работе с входящей информацией, указал он. «Соблюдение «информационной гигиены» касается не только законодателей или чиновников, но и всех сетевых пользователей», — подчеркнул парламентарий.

«Главное правило — внимательно смотреть на адрес, с которого пришло письмо. Зачастую аферисты, стараясь обмануть пользователя, регистрируют доменные имена и почтовые адреса, максимально похожие на оригинал», — констатировал Левин.

«К сожалению, с помощью таких простых уловок злоумышленникам довольно успешно удается заражать компьютеры, в том числе располагающиеся в Госдуме», — заявил Левин.