Калуга, 16 марта, 2017, 17:33 — ИА Регнум. Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов сегодня, 16 марта провел встречу с руководством управляющей компании «Черемушки». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской думы Калуги, поводом для встречи стало обращение жителей с жалобами на значительный рост платежей за ОДН.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги. Встреча Александра Иванова с руководителями управляющей компании.

По словам директора компании, рост платежей был вызван включением в состав общего имущества дома подвальных помещений большой площади, жители, в свою очередь, имеют право на общем собрании принять решение об изменении формы расчётов за электроэнергию.

«Включение площади подвала в состав общего имущества дома не оправдывает трехкратного роста платежей за ОДН, — считает глава городского самоуправления Александр Иванов, — вам необходимо встретиться с жителями дома №2 по улице Песчаной и документально доказать им правомерность начисления платежей, в противном случае жители имеют полное право обратиться в Государственную жилищную инспекцию и другие надзорные органы, а также сменить управляющую компанию».

Глава городского самоуправления призвал руководство компании активнее взаимодействовать с жителями и вести разъяснительную работу, также Александр Иванов рекомендовал провести на обслуживаемых домах работу по повышению энергоэффективности.

«Замена оконных блоков в подъездах позволит уменьшить потери тепловой энергии, а установка светильников с датчиками движения поможет уменьшить платежи за электроэнергию на общедомовые нужды, — отметил Александр Иванов, — также необходимо вести постоянную работу по выявлению несанкционированных подключений. Конечно, многое здесь будет зависеть и от активности самих жителей».

Руководство управляющей компании заверило главу городского самоуправления в том, что жителям будет предоставлена вся необходимая отчётность.

«На ближайшем заседании городской думы начальник управления ЖКХ Калуги представит депутатам рейтинг управляющих компаний, составленный на основе жалоб, поступивших на их деятельность от жителей города, — сказал Александр Иванов. — Мы оценим уровень работы УК «Черемушки» по сравнению с другими управляющими компаниями города, депутатский корпус уже давно поднимал вопрос о том, что компаниям с низким рейтингом, на которые поступает множество жалоб от калужан, не место на рынке управления многоквартирными домами».