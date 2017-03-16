Москва, 16 марта, 2017, 17:27 — ИА Регнум. У МИД РФ вызывает обеспокоенность то, что в Косово идет вербовка участников боевых действий на Ближнем Востоке.

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«Приоритетное внимание стоило бы уделить задаче противодействия исламского радикализма в Косово», — отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

«Вызывает обеспокоенность, что территория края используется для вербовки лиц, которые принимают участие в боевых действиях на Ближнем Востоке», — сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства, указав на то, что «они воюют на стороне экстремистов, а также принимают участие в подготовке терактов в различных странах».