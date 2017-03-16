Москва, 16 марта, 2017, 17:02 — ИА Регнум. Бывший министр финансов Российской Федерации, нынешний глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин заявил, что не собирается обнародовать разработанную его центром стратегию развития России до того, как она будет одобрена президентом Владимиром Путиным. Такое заявление Кудрин сделал сегодня, 16 марта, в рамках «Недели российского бизнеса» в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП).

Government.ru Алексей Кудрин

Кудрин сказал, что от него и его центра часто ожидают, что они представят развернутую стратегию развития России. Но подобную стратегию он сперва должен представить президенту страны, так как он её и заказывал.

«Стратегия — это не только труд экспертов. Эксперты должны высказать свое мнение. Стратегия — это политический выбор. Он должен разделяться лидером, разделяться ключевыми элитами, ключевыми социальными группами, которые связаны с реализацией этой стратегии», — пояснил Кудрин.

Он прямо сказал, что необходимо пройти пути увязки целей стратегии и «интересов основных групп». Этим процессом будет руководить сам президент, если он готов выдвинуть стратегию, предложенную ему Кудриным и ЦСР, подчеркнул Кудрин. Он также добавил, что сопряжением стратегии с реальным раскладом сил в стране может руководить и кто-то другой по поручению президента, но в любом случае, это будет «политический выбор» Путина.

В связи с вышеизложенным, Кудрин и его ЦСР не собираются в ближайшее время публиковать какие-то развернутые системные документы.

«Мы уже начали представление этих материалов в администрацию и работать с правительством. Эти материалы будут появляться по мере необходимости и решения президента», — заявил экс-министр.