Новый Некоуз, Ярославская область, 16 марта, 2017, 17:01 — ИА Регнум. В поселке Мокеиха Некоузского района Ярославской области бешеный волк покусал женщину. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Ярославской области

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«Больное животное вышло из лесу и напало на женщину. Покусал ее, но на помощь ей пришел сосед, который сначала помог отбиться от волка, а потом и убил его. Труп хищника привезли на ветеринарную станцию, и там выяснилось, что животное больно бешенством. Женщине сделали вакцинацию, и ее жизни ничего не угрожает», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM начальник Рыбинского межрайоного отдела ветеринарного надзора Россельхознадзора по Ярославской области Алексей Харченко.

В населённом пункте объявлен карантин. Запрещен ввоз и вывоз животных, в поселке идет вакцинация все[ предрасположенных к болезни животных и дезинфекция места нападения.