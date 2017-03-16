Москва, 17 марта, 2017, 00:00 — ИА Регнум. Сегодня, 17 марта, Госдума в первом чтении обсудит законопроект о блокировке «зеркал» сайтов с пиратским контентом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Komtv.Org Пиратство

Предлагается ввести в российское законодательство термин «производный сайт в сети интернет», определить порядок внесудебного ограничения доступа к таким сайтам.

Одновременно вводится обязанность для операторов поисковых систем удалять из поисковой выдачи сведения об указателях страниц сайтов, на которых неоднократно и неправомерно размещалась информация, содержащая объекты авторских или смежных прав, или информация, необходимая для их получения с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым ограничен на постоянной основе на основании судебных решений. Интернет-провайдеров, не исполняющих предписанную блокировку, ждет штраф до 100 тыс. рублей.

Если закон будет принят, суд сможет блокировать производные от запрещенных ресурсов сайты без проведения отдельного заседания — по официальному запросу от правообладателя или Роскомнадзора.

Профильный комитет рекомендовал нижней палате парламента принять правительственный законопроект в первом чтении. «Комитет рассчитывает на то, что введение механизма быстрой блокировки «зеркал» ликвидирует имеющийся пробел и существенно укрепит позиции авторов и правообладателей по защите их интересов в борьбе с пиратами», — сказал глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин («Справедливая Россия»).

По словам замглавы Минкомсвязи Алексея Волина, после принятия законопроекта на основании судебного приказа Московского городского суда «зеркала» можно будет заблокировать в течение пяти-семи часов с момента обращения правообладателя. Для такой оперативной работы при министерстве планируется создать специальную комиссию, которая будет выносить соответствующие заключения, сообщил Волин.