Москва, 16 марта, 2017, 16:54 — ИА Регнум. 70−75% жителей Московской области самостоятельно выплачивают имущественные налоги. Об этом сегодня, 16 марта, заявил заместитель руководителя управления региональной Федеральной налоговой службы Александр Комзов, передает «Подмосковье сегодня».

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В остальных случаях, по его словам, приходится использовать различные механизмы, в том числе обращение в суд.

Он напомнил, что недобросовестные плательщики могут столкнуться с ограничением выезда за пределы России в случае, если задолженность по налогам и сборам превышает 10 тысяч рублей.

С начала 2017 года почти 29 тысяч жителей Подмосковья столкнулись с ограничением выезда за пределы России из-за неуплаты налогов.

Кроме того, Комзов отметил, что в 2016 году бюджет Подмосковья недополучил порядка 2,3 млрд рублей налогов.