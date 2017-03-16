Ярославль, 16 марта, 2017, 16:55 — ИА Регнум. Ярославские предприниматели, владеющим магазинами на центральной пешеходной улице Кирова, говорят, что им навязывают договоры на уборку с муниципальным учреждением «Горзеленхозстрой». Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали сами бизнесмены, не пожелавшие разглашать свои фамилии.

Wikimedia.org Улица Кирова в Ярославле

«Некоторое время назад нам принесли договоры с «Горзеленхозстроем» на уборку территории около магазинов. Ну, принесли и принесли. А сегодня позвонили и спросили, подписали ли мы договор. Я сказал, что нет, договор для нас невыгодный, он в 4 раза дороже, чем с той организацией, с которой мы работаем сейчас, и претензий к ней нет. На что последовал ответ, что новый мэр вступил в должность и он распорядился, чтобы все заключили договоры с «Горзеленхозстроем». А если этого не произойдет, то будут проверки, будут выписывать предписания и штрафовать. Это настоящий беспредел», — сказал один из предпринимателей, пожелавший остаться неизвестным.

О том, что аналогичный разговор состоялся, корреспонденту ИА REGNUM подтвердил и другой хозяин здания на той же улице. При этом обращаться официально с жалобами в компетентные органы предприниматели опасаются, не желая ссориться с властями. По существующим правилам, владельцы магазинов должны убирать территорию на 6 метров от фасадов. Они же и выбирают подрядчика по этим работам.

В самом «Горзеленхозстрое» корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что никого не пугали, а распоряжения мэра о необходимости заключить договор с данной организацией нет и быть не может.

«Мы не заставляем заключить договор с нами, мы просто предлагаем свои услуги. Никакого распоряжения нет, мы не можем никого заставлять. Это голословные обвинения. А то, что другая организация оказывает услуги дешевле, так еще надо посмотреть на эту дешевизну. Возможно, они просто очищают снег, а вывозим его мы. Наше предложение очень выгодное», — сказала корреспонденту ИА REGNUM директор МБУ «Горзеленхозстрой» Вера Кореневская.