Лондон, 16 марта, 2017, 16:49 — ИА Регнум. О том, что британские читатели все чаще отдают предпочтение книгам в переплете, отказываясь от их электронных версий, 16 марта сообщает Guardian.

Timo Noko Книги печатная и электронная

Издание обратило внимание на данные исследовательской компании Nielsen, полученные по итогам исследования ситуации на книжном рынке.

За весь 2016 год в Великобритании было продано 360 миллионов книг. Таким образом продажи печатных книг выросли на 7%. За этот же период продажи электронных версий книг упали на 4%.

Такая тенденция прослеживается второй год подряд. Ассоциация издателей установила, что продажи цифрового контента снизились с 563 млн фунтов в 2014 году до 554 млн фунтов в 2015-м.

При этом продажи бумажных книг возросли с 2,74 млрд фунтов до 2,76 млрд фунтов.

В исследовании отмечается, что при чтении электронных книг мобильные телефоны стали использоваться чаще, чем специальные гаджеты.