Киев, 16 марта, 2017, 16:46 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении блокады Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом сегодня, 16 марта, сообщает пресс-служба украинского президента.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял накануне решение о введении полной экономической блокады Донецкой и Луганской Народных Республик. Сегодня Порошенко подписал указ, который вводит это решение в законную силу.

Порошенко поручает кабинету министров Украины принять меры по прекращению перемещения грузов через линию соприкосновения в пределах указанных областей, кроме грузов, имеющих гуманитарный характер и предоставляемых украинскими и международными гуманитарными организациями.

В указе сказано, что блокада должна действовать до выполнения пунктов Минских соглашений, касающихся прекращения огня и отвода войск от линии разграничения. Стоит отметить, что украинская сторона эти пункты выполнять не собирается, и как только войска ДНР и ЛНР отходят от линии фронта, освободившиеся позиции сразу же занимают ВСУ, тем самым используя Минские соглашения для дальнейшего захвата территорий ДНР и ЛНР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, решение о введении полной блокады Донбасса во время заседания СНБО инициировал сам Порошенко. Таким образом, он фактически исполнил требования радикалов, еще в январе начавших блокировать автомобильное и железнодорожное сообщение с ДНР и ЛНР.

Порошенко и его клика не смогли противостоять радикалам и разогнать их группировки, блокирующие сообщение с Донбассом. Бездействие украинских властей привело к тому, что ДНР и ЛНР были вынуждены ввести внешнее управление на предприятиях, находящихся под украинской юрисдикцией. Затем было объявлено о начале процесса национализации этих предприятий.

Украинские власти в последние дни попытались снять блокаду, но это привело к резкому обострению внутриполитической ситуации. Радикалы начали захватывать административные здания на Западной Украине. Порошенко и его клика пошли на попятную.