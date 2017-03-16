Кишинёв, 16 марта, 2017, 16:45 — ИА Регнум. Президент Молдавии Игорь Додон направил в адрес правительства республики письмо с просьбой ввести начиная со следующего учебного года в школьную программу курс «История Молдовы». Об этом сообщил 16 марта пресс-секретарь главы государства Ион Чебан, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Изучаемая в настоящий момент в молдавских школах дисциплина «История румын», по словам Додона, не способствует укреплению государственности Молдавии и порождает напряженность в обществе.

Сотит отметить, что Минпросвещения Молдавии возглавляет представитель прорумынской Либеральной партии Корина Фусу. Таким образом, предложение Додона заведомо бесперспективно как минимум до парламентских выборов 2018 года либо до распада ныне правящей коалиции с участием либералов.

ИА REGNUM напоминает, что с 1990 года при прямой политической, идеологической и материальной поддержке со стороны Румынии в школах соседней Молдавии был введен курс «этнической» истории — «История румын» (в самой Румынии такой курс отсутствует, там изучают историю государства, а не этноса, и курс носит название «История»). При этом учебники «Истории румын» для молдавских школ зачастую издавались в Румынии и на деньги румынского правительства. Их авторы открыто оправдывали Холокост, прославляли румынских фашистских лидеров и действия румынских оккупантов на территории СССР в ходе Второй мировой войны.

В 2002 году Комитет министров Совета Европы, проанализировав курс «Истории румын», выступил с рекомендациями исключить его из школьной программы, назвав его «ксенофобским», «разъединяющим общество» и «оскорбляющим национальные меньшинства». «Нынешние методы преподавания-изучения «Истории румын»… отражают националистское отношение, и тем самым неуважение к истории других этнических и религиозных групп Молдавии. Эти методы будут и впредь создавать проблемы, поскольку препятствуют пониманию и толерантности», — отмечалось в документе. Помимо этого, эксперты СЕ отмечали отсутствие объективности и научного подхода у авторов учебников «Истории румын». «Молдавские учащиеся… усваивая такой предлагаемый им материал, выходят из школы с необъективным восприятием прошлого своего народа. Они продвигают такое представление прошлого в свое будущее и неизбежно передают грядущим поколениям. Таким образом, у исторических мифов, необъективных и ложных, долгая жизнь», — отмечалось в рекомендациях Совета Европы.

В 2006 году курс «Истории румын» в Молдавии был заменен на «Интегрированную историю». Однако уже с 2010 года «История румын» вернулась в молдавские школы — сначала как раздел общей «Истории», а с 1 сентября 2012 года изучаемый в школах Молдавии курс истории был переименован из «Истории» в «Историю румын и всемирную историю». При этом издание соответствующих учебников снова профинансировал Бухарест.