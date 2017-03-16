Великий Новгород, 16 марта, 2017, 16:44 — ИА Регнум. «То, что сегодня происходит с дорогами, не укладывается ни в какие рамки норм», — заявил сегодня, 16 марта, на очередном заседании регионального правительства временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Андрей Никитин. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, первым и главным вопросом заседания был план мероприятий, направленных на улучшение качества дорожного хозяйства региона, на 2017 год.

Пресс-служба врио губернатора Новгородской области Дорога в Боровичи Новгородской области

«Под моими окнами в дождь укладывают заплаты, и вчера по дороге в Боровичи мы видели, как подрядчик, в нарушение всяких нормативов, делает ямочный ремонт», — сказал он, назвав ситуацию с организацией дорожного хозяйства в регионе «крайне неправильной».

Андрей Никитин предложил план первоочередных действий, который должен в себя включать 100-процентное покрытие контроля качества работ, а также «исключение посредников, присосавшихся к дорожной отрасли». Врио губернатора также заявил о необходимости общественного и личного контроля со стороны каждого руководителя.

Областное предприятие «Новгородавтодор», выступающее заказчиком работ по ремонту дорог региона, по словам Никитина, «должно из организации юристов и экономистов стать организацией дорожников» и серьёзно подумать над формированием материально-технической базы. В настоящее время, как сообщил председатель комитета правительства Новгородской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений Сергей Кузьминкин, отменены четыре аукциона на содержание дорог общей стоимостью 1,7 млрд рублей, объявленных «Новгородавтодором», из-за обнаруженных в аукционной документации положений, ограничивающих конкуренцию.

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Андрей Никитин также поставил задачу поиска дополнительных доходов для финансирования дорожной отрасли и проанонсировал подписание стратегического соглашения с ГК «Автодор», которое позволит региону пользоваться уже разработанными нормативами.

«Считаю своей первоочередной задачей не допустить бессмысленных трат наших денег на одноразовый ремонт», — прокомментировал ситуацию Никитин журналистам, подчеркнув, что тема дорог будет первым приоритетом в его работе в 2017 году.

Он также заявил, что таких дорог, как трасса в Боровичи Новгородской области, раньше видел только в отдалённых просёлках. «А это второй город по численности в области, серьёзнейший промышленный центр», — отметил он. По поводу инициативы прежнего главы региона Сергея Митинапередать этот 36-километровый участок трассы вместе с заботами о его содержании в федеральную собственность, Андрей Никитин пояснил, что это пожелание пока не поддержано на федеральном уровне.

По данным на начало 2017 года, в Новгородской области протяжённость дорог составляет 14 тысяч 920 км, в том числе 402 км федеральных дорог, 8,4 тыс. км региональных и межмуниципальных.