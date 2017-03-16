Стокгольм, 16 марта, 2017, 16:44 — ИА Регнум. Швеция не будет вести дела с Россией «как раньше» из-за конфликта на Украине. Об этом заявила заместитель председателя комитета по вопросам внешней политики Риксдага (парламента) Швеции Карин Энстрём во время встречи с вице-министром Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванной Климуш-Цинцадзе, сообщает правительственный портал Украины сегодня, 16 марта.

Алексей Кившенко. Капитуляция шведской армии при Полтаве. 1887

В ходе встречи Климуш-Цинцадзе проинформировала шведских парламентариев о событиях на востоке Украины и «о методах российской пропаганды», говорится в правительственном пресс-релизе. «В своей войне с Россией вы воюете не только за себя, вы воюете и за нас», — заявила в свою очередь Карин Энстрём, подчеркнув, что вести дела с РФ как раньше «уже недопустимо».

Ранее в рамках своего визита в скандинавское королевство Иванна Климуш-Цинцадзе приняла участие в круглом столе, посвящённом сотрудничеству Швеции с НАТО. Во время дискуссии шведская сторона поделились своим опытом международного сотрудничества в сфере безопасности и обороны. В ходе круглого стола также обсуждались возможные механизмы взаимодействия Украины с НАТО в рамках программы по особым возможностям НАТО. Украина получила возможность присоединения к программе по итогам Варшавского саммита НАТО в июле прошлого года, напомнили в правительстве страны.

По словам представителей Швеции, в связи с новыми вызовами мировой безопасности из-за агрессивных информационных атак и действий РФ на Украине особое внимание власти страны уделяют борьбе с гибридными угрозами. «Мы очень четко видим, что Россия хочет создать не только новую систему безопасности, но и новую сферу влияния», — отметил посол Швеции по вопросам сотрудничества северных стран Кристер Брингеус.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Иванна Климпуш-Цинцадзе побывала с визитом в соседней Финляндии. По итогам своей поездки она заявила о том, что Украина может присоединиться к работе центра по противодействию гибридным угрозам, который будет создан в Хельсинки в этом году.

Читайте также: Украина поделится с Финляндией опытом «гибридной войны» против России

Глава ГБ Швеции: Существует серьезная угроза безопасности страны