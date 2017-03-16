Самара, 16 марта, 2017, 16:41 — ИА Регнум. За январь-февраль в Самарской области произведено товаров, выполнено работ и услуг собственными силами на 1,3% больше, чем за соответствующий период прошлого года. Такие данные приводит Самарастат, передает ИА REGNUM.

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По сведениям организаций (без субъектов малого предпринимательства), сообщивших сведения о просроченной задолженности по зарплате по состоянию на 1 марта 2017 года суммарная задолженность перед работниками региона за месяц уменьшилась на 7,8 млн рублей (на 15%) и составила 43,8 млн. Задолженностьсформировалась из-за отсутствия собственных средств организаций.

Вся задолженность сложилась в организациях обрабатывающихпроизводств и образования. Просроченная задолженность по заработной плате пришлась на городские округа Тольятти, Октябрьск и муниципальный район Сызранский, отмечают в Самарастате.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Самарастата, в январе 2017 года в области индекс промышленного производства по сравнению с январем прошлого года вырос на 4,2% процента, по сравнению с декабрем упал на 13,3%.

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