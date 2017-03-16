Воронеж, 16 марта, 2017, 16:32 — ИА Регнум. В парках и скверах Воронежа планируется установить урны для раздельного сбора мусора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии 16 марта. Вопрос внедрения проекта по раздельному сбору мусора в самых посещаемых зеленых зонах города обсуждалось на совещании в горадминистрации.

Stolbovsky Раздельный сбор мусора

Заместитель главы города Алексей Антиликаторов высказал уверенность, что такое решение «станет важным этапом в выполнении плана по внедрению в Воронеже раздельного сбора отходов». Первоначально такие урны планируется установить в Воронежском центральном и парке «Алые паруса». Как сообщается, урны будут соответствовать «архитектурному решению парка».

Руководитель управления экологии Наталья Ветер напомнила, что в Воронеже уже есть опыт по организации раздельного сбора отходов на территориях контейнерных площадок многоквартирных жилых домов — там, где были установлены специальные контейнеры для сбора мусора, годного к переработке, существенно снизился объём отходов, отправляемых на полигон.

Действующее законодательство запрещает захоронение отходов, которые можно перерабатывать, и в соответствии с Правилами благоустройства владельцы торговых павильонов и других временных сооружений обязаны иметь урны для сбора мусора и чистить их по мере накопления.