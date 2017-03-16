Москва, 16 марта, 2017, 16:37 — ИА Регнум. Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенту Российской Федерации Владимиру Путину было доложено о решении Украины ввести санкции в отношении банков с российским капиталом. Об этом Песков заявил журналистам сегодня, 16 марта, в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), в котором принимает участие российский лидер.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Напомним, ранее сегодня президент Украины Петр Порошенко ввел санкции против украинских банков, в капитале которых есть доля российских банков. Пакет санкций был подготовлен Советом национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) и введен сроком на один год.

Санкции применены к публичному акционерному обществу (ПАО) «Сбербанк», ПАО «ВиЭс Банк», ПАО «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк», ПАО «ВТБ Банк», ПАО «БМ Банк».

Этим банкам запрещено выводить капитал за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.

Контроль за выполнением этих санкций возложен на секретаря СНБО Александра Турчинова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, санкции против российских банков на Украине были введены после того, как российский Сбербанк заявил, что начинает обслуживание клиентов по паспортам ДНР и ЛНР.