Владимир, 16 марта, 2017, 16:14 — ИА Регнум. Администрация Владимира настаивает на том, чтобы проезд в городских троллейбусах был на рубль дешевле, чем в автобусах, и стоит 19 рублей. Об этом заявил пресс-секретарь мэрии Александр Карпилович. Окончательное решение остается за руководством «Владимирпассажиртранса».

Alexander Anders Владимир. Троллейбус

«21 марта комиссия при департаменте должна принять окончательное решение по тарифам. После этого руководство «Владимирпассажиртранса» рассмотрит возможность оставить разницу в рубль. Администрация, во всяком случае, настаивает на этом», — цитирует представителя администрации «Комсомольская правда во Владимире».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, региональный департамент цен и тарифов опубликовал проекты постановлений, согласно которым стоимость проезда в городских автобусах и троллейбусах увеличится на два рубля и составит 20 рублей.

В последний раз стоимость проезда повышалась в феврале 2016 года. Тогда она была установлена в размере 18 рублей. Перевозчики сейчас не имеют права повышать стоимость проезда более, чем раз в год.

Летом 2016 года горожане чуть не остались без троллейбусов из-за долгов ОАО «Владимирпассажиртранс» перед «Владимирскими коммунальными системами». Тогда задолженность составляли 33,5 млн рублей.

В конце 2015 года руководство «Владимирпассажиртранса» сообщало о том, что предприятие не получало деньги из областного бюджета за обслуживание льготников с 2014 года. На тот момент сумма долга приближалась к 10 млн рублей. В декабре 2015 года было принято решение отказаться от одного из двух депо. Все делается ради оптимизации затрат.