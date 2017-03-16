Мэрия Владимира решит, сколько будет стоить проезд в троллейбусах
Владимир, 16 марта, 2017, 16:14 — ИА Регнум. Администрация Владимира настаивает на том, чтобы проезд в городских троллейбусах был на рубль дешевле, чем в автобусах, и стоит 19 рублей. Об этом заявил пресс-секретарь мэрии Александр Карпилович. Окончательное решение остается за руководством «Владимирпассажиртранса».
«21 марта комиссия при департаменте должна принять окончательное решение по тарифам. После этого руководство «Владимирпассажиртранса» рассмотрит возможность оставить разницу в рубль. Администрация, во всяком случае, настаивает на этом», — цитирует представителя администрации «Комсомольская правда во Владимире».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, региональный департамент цен и тарифов опубликовал проекты постановлений, согласно которым стоимость проезда в городских автобусах и троллейбусах увеличится на два рубля и составит 20 рублей.
В последний раз стоимость проезда повышалась в феврале 2016 года. Тогда она была установлена в размере 18 рублей. Перевозчики сейчас не имеют права повышать стоимость проезда более, чем раз в год.
Летом 2016 года горожане чуть не остались без троллейбусов из-за долгов ОАО «Владимирпассажиртранс» перед «Владимирскими коммунальными системами». Тогда задолженность составляли 33,5 млн рублей.
В конце 2015 года руководство «Владимирпассажиртранса» сообщало о том, что предприятие не получало деньги из областного бюджета за обслуживание льготников с 2014 года. На тот момент сумма долга приближалась к 10 млн рублей. В декабре 2015 года было принято решение отказаться от одного из двух депо. Все делается ради оптимизации затрат.