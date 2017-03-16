Пекин, 16 марта, 2017, 16:02 — ИА Регнум. Китайские СМИ рассказали историю двух сельских жителей из провинции Хэбэй, которые будучи инвалидами с детства, смогли посадить более 10 тыс. деревьев, значительно улучшив экологическую обстановку в своем уезде.

Pixabay.com Деревья

53-летние Цзя Хайся и Цзя Вэньци братья, с самого рождения Хайся был лишен зрения, в то время как Вэньци родился без рук. Братья Цзя потеряли родителей в детстве, поэтому всю жизнь им пришлось полагаться только друг на друга.

16 лет назад братья стали зарабатывать на жизнь высаживая деревья неподалеку от своей деревни, почти за два десятка лет им удалось вырастить около 10 тыс. деревьев без помощи других людей, пишет «Жэньминь жибао».

Усилия братьев Цзя получили высокую оценку со стороны провинциальных властей. В 2010 г. о Цзя Хайся и Цзя Вэньци был показан сюжет по центральному телевидению КНР, после чего в адрес братьев стали поступать сотни писем с благодарностью и желанием помочь.

Наводнение, которое произошло в Хэбэе в июле 2016 г., практически полностью уничтожило результаты работы сельских жителей — большинство молодых саженцев и деревьев были смыты потоком воды.

Спустя несколько недель после того как вода ушла, братья Цзя вновь приступили к высаживанию деревьев в лесу, которые местные жители уже называют «Лесом двух братьев».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, город Шицзячжуан, расположенный в провинции Хэбэй, поставил амбициозную задачу по борьбе со смогом, в рамках которой планирует более чем на 20 процентов снизить плотность дыма над городом в этом году.