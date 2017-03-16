Волгоград, 16 марта, 2017, 16:01 — ИА Регнум. В 2017 году в Волгоградской области планируется предоставить рабочие места для 1375 человек с ограниченными возможностями здоровья. Как сообщили ИА REGNUM в региональном комитете труда и занятости населения 16 марта, на сегодняшний день на специально оборудованных рабочих местах трудятся 3,4 тысячи инвалидов.

Ktzn.volgograd.ru Маломобильные граждане

Всего же в центры занятости предоставлена информация о наличии 5,2 тысячи квотируемых рабочих мест от двух тысяч работодателей. По итогам 2016 года работу получили 755 инвалидов, по итогам инспекционных проверок было создано 26 квотируемых рабочих мест.

Также по теме: Инвалидам недоступно более половины организаций Волгоградской области

На адаптацию соцобъектов Волгограда для инвалидов потратят свыше 85 млн рубВ ведомстве напомнили, что в регионе регулярно проводятся мероприятия по содействию трудоустройству незанятых инвалидов, а для работодателей планируется возмещение затрат на заработную плату маломобильных категорий граждан. Большее количество рабочих мест приходятся на сферы торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения.

Между тем далеко не все работодатели ответственно подходят к трудоустройству инвалидов. Некоторые стараются на этом нажиться. Так, в 2016 году было возбуждено дело о мошенничестве при получении выплат. Под уголовное преследование попала фирма по изготовлению ритуальной продукции, которая пожелала посодействовать инвалидам в трудоустройстве. В качестве субсидии организация получила порядка 200 тыс. рублей для создания благоприятных климатических и санитарно-гигиенических условий для работников с ограниченными возможностями здоровья. Однако фактически никакого оборудования фирма не приобрела, а полученные от государства деньги работодатель потратил по своему усмотрению.

Подробнее: В Волгограде на трудоустройстве инвалидов снова обворовали госбюджет

На липовом трудоустройстве инвалидов в Волгограде похитили 2,4 млн рублей

Всего по итогам прокурорских проверок в 2016 году было возбуждено 12 уголовных дел по фактам хищения субсидий, выделенных на трудоустройство инвалидов. Ущерб превысил 3 млн рублей.