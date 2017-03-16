Лондон, 16 марта, 2017, 16:01 — ИА Регнум. Фотоальбом с личными снимками лидера нацистов Адольфа Гитлера был продан на торгах в британском графстве Кент. Покупатель, пожелавший остаться неизвестным, отдал за фотографии $41 тыс., сообщает газета The New York Times.

Адольф Гитлер

В альбоме, выставленном на продажу аукционным домом C&T Auctioneers, хранятся черно-белые снимки, изображающие не только Гитлера, но и Йозефа Геббельса, Германа Геринга и Генриха Гиммлера.

Один из снимков изображает проезд Гитлера через толпу, приветствующую фюрера. На другом Гитлер запечатлен читающим книгу на веранде.

Специалисты считают, что подобные кадры мог сделать фотограф, которому было дано соответствующее разрешение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выставленный на торги альбом со снимками фюрера был найден в апреле 1945 года в спальне его любовницы Евы Браун. В том же году советский солдат передал его британскому фотографу Эдварду Дину, в дальнейшем альбом хранился в частной коллекции.

Глава C&T Auctions Тим Харпер охарактеризовал снимки в альбоме как «естественные», «расслабленные» и даже «забавные». В частности, речь идет об изображении Гитлера в кругу улыбающихся ребятишек, о снимках в семейной и дружеской обстановке. Харпер выражал надежду, что коллекция «очень личных картинок» будет продана по меньшей мере за £15 тыс. ($18 340).

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