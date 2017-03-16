Ленинградская область, 16 марта, 2017, 15:51 — ИА Регнум. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко стал одним из первых, кто узнал об аварии с пассажирским автобусом в Выборгском районе вблизи пункта пропуска «Брусничное». При этом он напомнил, что несколько лет назад ровно в том же самом месте произошла автокатастрофа, в которой погибли сразу 10 человек.

78.мвд.рф Автобус, перевернувшийся в Ленобласти

Напомним, в результате аварии, произошедшей в 08:50 16 марта на 16-м км автодороги Выборг — Брусничное, вблизи границы с Финляндией, три человека погибли, 20 человек получили травмы и ранения. В автобусе, по уточненным данным, находился 31 человек.

По словам Александра Дрозденко, он узнал о случившемся прямо от экипажа ГИБДД, который первым выехал на место аварии. Затем губернатор позвонил главе областного комитета по здравоохранению Сергею Вылегжанину и директору вертолетной компании «Хели Драйв» Ивану Яценко, чтобы организовать вывоз пострадавших и оказание помощи.

«Когда мы принимали решение отправить три вертолета, еще не предполагали, какое будет количество раненых, тяжело раненых, погибших. Это место носит звание «проклятого места». Примерно два года назад практически там же попал в аварию микроавтобус, и было более десятка погибших», — добавил Дрозденко.

Поясним, речь идет о страшной автокатастрофе, которая произошла 15 февраля 2014 года на том же самом 16-м километре трассы Выборг — Брусничное. Тогда столкнулись микроавтобус Volkswagen и лесовоз. В результате ДТП погибли 10 пассажиров микроавтобуса, который следовал в сторону Финляндии, еще два пассажира были доставлены в больницу города Выборг.

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Александр Дрозденко подчеркнул, что у всех пострадавших 16 марта 2017 года — травмы, совместимые с жизнью. Двух пациентов с серьезными травмами позвоночника, грудной клетки и конечностей вывезли на вертолетах в Областную больницу в Петербурге. Травмы еще одного человека не позволяют его перевозить вертолетом, поэтому пока он будет находиться в больнице Выборга. Всего за медпомощью обратилось 11 человек.

«Автобус принадлежал петербургской туристической компании «Восход Авто». Основная причина аварии в том, что водитель не справился с управлением. А вот почему он не справился, причин называется несколько: и усталость водителя, и гололед (дорогу обслуживают наши коллеги финны, потому что техническая дорога вдоль Сайменского канала обслуживается финской стороной). Не буду делать поспешных выводов — мы дождемся заключения ГИБДД и Следственного комитета, которые работают на месте», — сообщил Александр Дрозденко.

Также глава региона отметил, что сегодняшняя ситуация показала, что механизм по ликвидации последствий таких чрезвычайных ситуаций в Ленинградской области отлажен.

По словам главного врача Ленинградской областной больницы Татьяны Тюриной, самых тяжелых пациентов медучреждение возьмет на себя. «Сейчас доставлено уже трое пациентов. Всего речь идет о возможном поступлении восьми пациентов. У большинства пострадавших травмы костей и ушибы мягких тканей», — сообщила она.

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Как сообщало ИА REGNUM, в автобусе, попавшем в ДТП вблизи контрольно-пропускного пункта «Брусничное» утром 16 марта, находились сотрудники петербургского Водоканала. Они ехали на экскурсию в приграничный финский город Лаппеенранта.