Тель-Авив, Израиль, 16 марта, 2017, 15:49 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что сдержит свое обещание и построит новое поселение на Западном берегу реки Иордан, сообщает Associated Press.

Tiia Monto Флаг Израиля

Это будет первое поселение, построенное за последние двадцать лет, данное событие Нетаньяху обсудит с советником президента США Дональда Трампа Джейсоном Гринблаттом.

Гринблатт постарается донести до Нетаньяху позицию администрации США и убедить Израиль заморозить строительство поселений на спорных с палестинцами территориях.

Лидер Израиля подчеркнул, что достижение понимания между Тель-Авивом и Вашингтоном «пошло бы на пользу Израиля», но для него является делом чести выполнение обещания, которое Нетаньяху дал в прошлом месяце.

Данное обещание было дано после того, как Верховный суд Израиля постановил ликвидировать форпост Амона, построенный на палестинской территории.

Напомним, решение о том, что поселение Амона, построенное на палестинской земле, должно быть разрушено, вынес Верховный суд Израиля в 2014 году. Оно является крупнейшим из около 100 несанкционированных поселений, возведенных на Западном берегу реки Иордан без разрешения израильских властей.