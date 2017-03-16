Москва, 17 марта, 2017, 00:03 — ИА Регнум. Сегодня, 17 марта, в связи с погромами российских банков на Украине Госдума призовет европейских парламентариев дать адекватную оценку действиям официальных украинских властей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Vidsich Сбербанк России в Киеве

Не просто давление

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитетам Госдумы по финрынку, комитету по международным делам в связи с ситуацией с российскими банками на Украине подготовить проект обращения к парламентам стран ЕС, в Европарламент, ПАСЕ, Генсеку СЕ. «Считаем недопустимой сложившуюся ситуацию не только по отношению к банкам как к финансовым институтам, но и в связи с беспрецедентным давлением на работников банков и случаями, когда их просто замуровывают в зданиях офисов», — отметил спикер Госдумы.

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Тему проблем российских банков и их «дочек» Володин поднял также в ходе встречи с французскими парламентариями во главе с Тьерри Мариани. «Подобные вопросы должны выноситься парламентариями на широкое обсуждение, чтобы была возможность понять, в чем кроется истинная причина проблем», — указал спикер Госдумы.

Обращение

Депутаты Госдумы выражают свое крайнее возмущение в связи с погромами банковских учреждений на Украине, пик которых пришелся на 14−15 марта, отмечается в проекте обращения. Погромы парализовали работу Сбербанка и «Альфа-Банка», в которых хранят свои сбережения в том числе граждане Украины, а правоохранительные органы Украины не принимали мер для предотвращения противоправных действий погромщиков, тем самым допустив угрозу жизни и здоровью сотрудников российских банков.

В этой связи «депутаты Госдумы призывают европейских коллег, проголосовавших за Соглашение об ассоциации Украины с ЕС, эффективно использовать свои полномочия для пресечения преступлений и насилия на территории Украины и дать адекватную оценку действиям официальных украинских властей». Действия украинских властей не соответствуют нормам международного права и обязательствам Украины в отношении ЕС, уничтожают инвестиционный климат Украины и усугубляют и без того бедственное положение в стране, отмечается в проекте обращения. «История учит об опасности закрывания глаз на действия неонацистского характера. Череде преступлений и насилия на Украине должен быть положен конец», — говорится в документе.

Санкции Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко одобрил предложение Нацбанка Украины о введении санкций в отношении пяти банков с российским госкапиталом. Срок действия санкций — один год. Накануне Нацбанк сообщал, что санкции будут введены в отношении украинских «дочек» Сбербанка, ВТБ, «БМ-Банка», «Проминвестбанка» и VS Bank. Среди санкционных мер — запрет банкам выводить средства за пределы страны.

На такой шаг власти Украины решили пойти из-за того, что Сбербанк с 7 марта начал обслуживать граждан по паспортам самопровозглашенных ДНР и ЛНР, с чем Киев категорически не согласен.