ГД призовет европарламентариев оценить погромы банков РФ на Украине
Москва, 17 марта, 2017, 00:03 — ИА Регнум. Сегодня, 17 марта, в связи с погромами российских банков на Украине Госдума призовет европейских парламентариев дать адекватную оценку действиям официальных украинских властей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Не просто давление
Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитетам Госдумы по финрынку, комитету по международным делам в связи с ситуацией с российскими банками на Украине подготовить проект обращения к парламентам стран ЕС, в Европарламент, ПАСЕ, Генсеку СЕ. «Считаем недопустимой сложившуюся ситуацию не только по отношению к банкам как к финансовым институтам, но и в связи с беспрецедентным давлением на работников банков и случаями, когда их просто замуровывают в зданиях офисов», — отметил спикер Госдумы.
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Тему проблем российских банков и их «дочек» Володин поднял также в ходе встречи с французскими парламентариями во главе с Тьерри Мариани. «Подобные вопросы должны выноситься парламентариями на широкое обсуждение, чтобы была возможность понять, в чем кроется истинная причина проблем», — указал спикер Госдумы.
Обращение
Депутаты Госдумы выражают свое крайнее возмущение в связи с погромами банковских учреждений на Украине, пик которых пришелся на 14−15 марта, отмечается в проекте обращения. Погромы парализовали работу Сбербанка и «Альфа-Банка», в которых хранят свои сбережения в том числе граждане Украины, а правоохранительные органы Украины не принимали мер для предотвращения противоправных действий погромщиков, тем самым допустив угрозу жизни и здоровью сотрудников российских банков.
В этой связи «депутаты Госдумы призывают европейских коллег, проголосовавших за Соглашение об ассоциации Украины с ЕС, эффективно использовать свои полномочия для пресечения преступлений и насилия на территории Украины и дать адекватную оценку действиям официальных украинских властей». Действия украинских властей не соответствуют нормам международного права и обязательствам Украины в отношении ЕС, уничтожают инвестиционный климат Украины и усугубляют и без того бедственное положение в стране, отмечается в проекте обращения. «История учит об опасности закрывания глаз на действия неонацистского характера. Череде преступлений и насилия на Украине должен быть положен конец», — говорится в документе.
Санкции Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко одобрил предложение Нацбанка Украины о введении санкций в отношении пяти банков с российским госкапиталом. Срок действия санкций — один год. Накануне Нацбанк сообщал, что санкции будут введены в отношении украинских «дочек» Сбербанка, ВТБ, «БМ-Банка», «Проминвестбанка» и VS Bank. Среди санкционных мер — запрет банкам выводить средства за пределы страны.
На такой шаг власти Украины решили пойти из-за того, что Сбербанк с 7 марта начал обслуживать граждан по паспортам самопровозглашенных ДНР и ЛНР, с чем Киев категорически не согласен.