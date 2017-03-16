Лондон, 16 марта, 2017, 15:44 — ИА Регнум. Toyota озвучила планы по инвестированию в завод Великобритании около 240 млн фунтов, сообщает 10 марта со ссылкой на представителей компании портал pokatim.ru

dion gillard Эмблема Toyota

Завод располагается в городе Бернастон, сообщается, что на производстве будет осуществлена модернизация, после чего там начнут производство моделей на новом модульное шасси под названием Toyota New Global Architecture (TNGA). Озвученные перспективы являются частью стратегического плана компании по переориентированию производства автомобилей, выполненных на данной платформе. На ней выполнены четвертое поколение Prius и кроссовера C-HR, эти машины производятся в Турции. Компания сообщает, что в её планах — перевести на шасси TNGA большую часть модельного ряда.

На предприятии, в которое Toyota хочет инвестировать средства, уже собираются модели Avensis и Auris, в том числе — их гибридные варианты. Сообщается, что их производство будет продолжено, но оно будет выполняться уже на базе нового шасси.

Кроме осуществления модернизации завода, компания хочет заняться оптимизацией логистики.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что японская компания собирается вложить в свой завод в США около 600 млн. долларов. Завод располагается в г. Принстон штата Индиана. Средства планируется направить на увеличение производственных мощностей. После произведенных изменений компания рассчитывает увеличить объем производства до 40 тыс. автомобилей в год.