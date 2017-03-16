Москва, 16 марта, 2017, 15:55 — ИА Регнум. Территории еще семи промзон столицы ожидает развитие в 2017 году, заявил руководитель Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин, сообщает 16 марта портал Стройкомплекса Москвы. Он также добавил, что по этим участкам уже есть инвесторы, осталось только согласовать и утвердить проекты планировок.

alinco_fan Промзона

«Градостроительный потенциал московских промышленных территорий очень высок. Комплексное их развитие и создание новых рабочих мест являются приоритетом утвержденной мэром Москвы Сергеем Собяниным программы «Градостроительная политика», — подчеркнул Лёвкин.

В 2017 году руководство города намерено согласовать с инвесторами планы освоения территорий промзон «Осташковское шоссе» (Тайнинская ул.), «Алексеевские улицы» (Новоалексеевская ул.), «Бескудниково» (ул. Илимская), «Октябрьское поле» (ул. Берзарина), «Медведково» (Полярная ул.), «Кирпичные улицы» (Вольная ул.) и «Западный порт» (территория между Кутузовским проездом, ул. 1812 года и Кульнева и Кутузовским проспектом).

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Всего же, по словам Левкина, за последние шесть лет, в городе утвержден 61 проект планировки производственных территорий, общей площадью порядка 3474 га. Кроме того, согласно градостроительным планам мэрии, часть промзон сохранить свое производственное предназначение, а часть будет полностью реорганизована, что позволит построить для москвичей дополнительное жилье, проложить дороги, возвести новые парковки, а также социальные и культурные объекты.

«17 проектов уже активно реализуются, причем пять из них — в Юго-Восточном округе. Еще три промзоны застраиваются на юге столице, по две — в Северном, Восточном и Центральном округах. Также работы ведутся на северо-востоке, северо-западе и юго-западе столицы», — заключил чиновник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, эти планы освоения территорий бывших промзон находят понимание и отклик среди участников рынка недвижимости. По словам управляющего партнера «Метриум Групп» Марии Литинецкой, застройка промзон, несмотря на нестабильную экономическую ситуацию, остается одним из самых перспективных направлений в столичном девелопменте жилой недвижимости.

«Как показывает практика, проекты, реализуемые в рамках редевелопмента промзон, отличаются хорошим спросом со стороны покупателей. И это вполне объяснимо, так как подобные жилые комплексы обладают рядом преимуществ, во-первых, такие проекты отличаются повышенной комфортностью проживания. Масштабы застройки позволяют девелоперам запроектировать не только жилые дома и минимально допустимое количество объектов инфраструктуры, но и улучшить качественные характеристики проекта: создать парки, бульвары, рекреационные зоны, а также предусмотреть большее количество объектов инфраструктуры (торговые центры, фитнес-клубы и прочее). Кроме того, комплексная застройка позволяет создать в рамках проекта инновационные кластеры, технопарки, то есть обеспечить жителей дополнительными рабочими местами», — объяснила интерес к промзонам со стороны застройщиков Литинецкая.

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