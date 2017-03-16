Ростов-на-Дону, 16 марта, 2017, 15:39 — ИА Регнум.



ИА REGNUM Ростовская мэрия

О состоянии дорог и предстоящем масштабном ремонте говорили участники круглого стола, который состоялся в Ростове-на-Дону под председательством заместителя главы администрации города по транспорту и дорожному хозяйству Евгения Лебедева. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM 16 марта, чиновник назвал нарекания ростовчан по поводу состояния улично-дорожной сети города справедливыми, но отметил, что число ям заметно сократилось по сравнению с предыдущими годами.

«Это связано с тем, что в последние два года объем ремонта превышал 1 млн кв. метров. Тем не менее, всегда хочется лучшего, то есть полного отсутствия ям на дорогах. С начала 2017 года работы по ямочному ремонту выполнены на 800 объектах площадью, превышающей 22 тыс. кв. метров, из которых 5 тыс. кв. метров — гарантийные работы подрядных организаций», — отметил Лебедев.

Напомним, при заключении муниципальных контрактов подрядчики теперь дают гарантию сроком на 5 лет. В случае невыполнения договорных обязательств по этой части ремонт дороги ведется за счёт нерадивого подрядчика.

Что касается ситуации во внутриквартальных проездах, то Лебедев назвал её очень сложной, «но уже в этом году ситуация там изменится за счет дополнительно выделенных средств специально на эти цели».

Ни для кого не секрет, что латать дыры в асфальте нужно при подходящей для дорожных работ погоде. Неоднократно горожане становились очевидцами недобросовестной работы дорожников, которые укладывали асфальт прямо в снег и лужи. Подтверждающие видео регулярно выкладывали в Сеть интернет-пользователи. Это возмутило сити-менеджера донской столицы Виталия Кушнарева. По его словам, такая работа не только пользы городу не принесёт, но и подрывает авторитет власти. Заместитель сити-менеджера Лебедев за круглым столом выразил надежду на то, что укладка асфальта в снег и лужи больше в городе-миллионнике не повторится.

Читайте по теме: Ростовская область: губернатор призвал незамедлительно латать ямы

В Ростовской области создают карту «дырявых дорог»

Стоит обратить внимание на то, что в дискуссии, посвященной ремонту транспортных артерий донской столицы, приняли участие руководители подрядных организаций. Их лица горожанам знакомы, так как они в разные годы занимали ту или иную должность в городской администрации.

Так, например,Владислав Максименко, который до прихода Сергея Горбаня в 2014 году был заместителем главы администрации города по транспорту и дорожному хозяйству, теперь трудитсяв должности руководителя ООО «РостовАвтоДорСтрой». В его ведении — строительство трассы к аэропорту «Платов» и ремонт федеральной трассы М-23.

Бывший директор департамента автодорог и организации дорожного движения Арам Егиазарян, лишившийся должности летом 2016 года после ливня, теперь работает заместителем гендиректора по производственным вопросам ОАО «Дорожное ремонтно-строительное управление». Компания курирует центральные улицы города-миллионника.

Иван Кумбатов, занявший кресло директора департамента автодорог и организации дорожного движения Ростова-на-Дону в августе 2016 года, теперь руководит ростовским МКУ «Дирекция по строительству объектов инженерной инфраструктуры».

Ранее по теме: Ростов-на-Дону после стихии: отстранены от должности два чиновника

В департаменте автодорог Ростова-на-Дону — новый руководитель

Стоит отметить, что Евгений Лебедев занимает пост заместителя сити-менеджера по транспорту и дорожному хозяйству с ноября 2014 года. Его назначил сразу же после прихода Сергей Горбань. До этого Лебедев занимал кабинет заместителя министра транспорта Ростовской области.

Как уже сообщало ИА REGNUM , отставки и назначения в администрации донской столицы начались в ноябре 2016 года после того, как сити-менеджером был назначен Виталий Кушнарев. До этого он занимал кабинет министра транспорта Ростовской области. Смена сити-менеджера произошла по истечении срока контракта с Сергеем Горбанем, а также в связи с неудовлетворительной работой предшественника Кушнарева.

За четыре месяца Виталий Кушнарев практически полностью обновил команду.

Подробнее: Перезагрузка в администрации Ростова-на-Дону: сменились главы департаментов