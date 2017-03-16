Челябинск, 16 марта, 2017, 15:37 — ИА Регнум. Читатели и родители читателей Челябинска обратились в «Родительское Всероссийское Сопротивление» («РВС») с просьбой о помощи в борьбе за отстаивание юношеского отдела Центральной библиотеки имени А. С. Пушкина. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе челябинской региональной организации «РВС».

ИА REGNUM В Центральной библиотеке им. А.С. Пушкина

Представители инициативной группы родителей просят поддержки в недопущении переноса отдела обслуживания юношества библиотеки имени А. С. Пушкина в другое помещение. В обращении они акцентируют внимание на том, что фонд юношеского отдела формировался годами, под «интересы учащейся и думающей молодежи». После переезда он будет расформирован между другими отделами библиотеки, опасаются граждане.

Родители заявляют: «О каком юношеском отделе может идти речь, если в нем будет отсутствовать книга, которая является главной составляющей работы библиотеки». Также в обращении отмечается, что «предлагаемое для переезда помещение предназначено исключительно для проведения крупных массовых мероприятий, а не для работы с читателями и книгой».

Вместе с тем в последние дни руководство библиотеки имени А. С. Пушкина решило идти строго юридическим путем. Был нанят адвокат, который взялся за решение спора.

15 марта 2017 года была создана «Комиссия по проведению служебного расследования», которую возглавила заместитель директора Ольга Сабашвили. Сотрудников юношеского отдела принудительно знакомят с документами, сообщают они. Нанятый адвокат настойчиво и, как отметили сотрудники юношеского отдела, «с элементами психологического давления», призывал прекратить сопротивление и подписать все требуемые документы. Основными аргументами у адвоката были фразы: «закон на стороне руководства библиотеки», «вы можете потерять работу» и т.д.

По словам адвоката, после нескольких предупреждений встанет вопрос о служебном несоответствии, и библиотекари, вместе с заведующей юношеским отделом, могут быть уволены.

Приказ о назначении служебного расследования был подготовлен и подписан директором Центральной библиотеки имени А. С. Пушкина Светланой Анищенко 15 марта 2017 года. В тот же день нанятый адвокат принес его в юношеский отдел и попытался получить подпись под уведомлением «о необходимости дачи письменных объяснений». Времени на объяснения было дано два рабочих дня.

Напомним, в Центральной библиотеке имени Пушкина разгорелся скандал после попыток переместить юношеский отдел в помещение, делающее невозможной его работу в прежнем режиме. Вместо нынешних почти 380 квадратных метров отделу юношеской литературы предлагается переехать в помещение, подготовленное для проведения массовых культурно-развлекательных мероприятий. Фонды отдела предполагалось разместить на втором этаже, в помещениях, доступ к которым существенно затруднен. В самом новом помещении, на первом этаже, для книг выделялась площадь всего чуть больше 30 квадратных метров.

Читатели, их родители и сотрудники юношеского отдела считают, что идет охота за помещением, в котором на текущий момент расположен отдел юношеской литературы.

В руководстве Центральной библиотеки имени А. С. Пушкина затруднились раскрыть планы по использованию в будущем освобождаемого помещения юношеского отдела. Было лишь заявлено, что оно остается в «оперативном управлении библиотекой».