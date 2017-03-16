Киев, 16 марта, 2017, 15:18 — ИА Регнум. Представители украинских радикальных объединений «Свобода» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), партии «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 16 марта подписали документ, целью которого является признание России «страной-агрессором».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Манифест состоит из 20 пунктов, сообщает RT. В частности, в нем говорится о необходимости разорвать дипломатические отношения с Россией.

Также националисты заявили о необходимости создать контрактную армию и признать украинский язык единственным государственным языком.

В качестве основного требования лидеры националистов заявили о необходимости признания Донецкой и Луганской народных республик «оккупированными территориями». Радикалы договорились и о возможности вместе участвовать в выборах в парламент, если они будут проходить досрочно.

Ранее президент Украины Петр Порошенко в ходе заседания Совета по национальной безопасности заявил, что вместо закона «Об оккупированных территориях» он намерен инициировать принятие закона «О восстановлении территориальной целостности страны».

Порошенко категорически выступил против юридического признания территории республик Донбасса «оккупированной», поскольку оно «разрушит Минский процесс и похоронит международные санкции против России».

Закон об «оккупированных территориях» также гарантировал прекращение торговли с Донбассом. На его принятии настаивают некоторые фракции Верховной рады.