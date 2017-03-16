Хельсинки, 16 марта, 2017, 15:22 — ИА Регнум. В Финляндии в 2016 году пять просителей убежища покончили с собой, ещё 60 совершили попытку суицида. Об этом сообщает финский национальный вещатель Yle со ссылкой на данные Иммиграционной службы страны.

Gémes Sándor/SzomSzed Беженцы

Как отмечает издание, пик пришёлся на осень 2016 года — с начала августа по конец ноября было зафиксировано 40 попыток самоубийства.

По данным издания, ранее финские иммиграционные власти давали заниженные данные о самоубийствах среди беженцев. Так, в феврале 2017 года финская газета Helsingin Sanomat со ссылкой на информацию Иммиграционной службы писала о том, что в 2016 году только один проситель убежища покончил собой.

Напомним, в 2015—2016 годах в Финляндию прибыло свыше 38 тысяч беженцев. Отметим, что около 50% прошений о предоставлении убежища получают отказ финских миграционных властей. В прошлом году на родину было депортировано 6,7 тыс. человек, что в два раза превышает показатель 2015 года.