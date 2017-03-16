Киев, 16 марта, 2017, 15:17 — ИА Регнум. Банк ВТБ нацелен на сворачивание бизнеса на Украине в случае принятия санкций, заявил президент — председатель правления банка Андрей Костин, передает 17tv.news.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Дождемся сейчас решения (по санкциям), будем работать, но в целом курс на выход есть», — сказал Костин. Тем не менее, в этом месяце банк уже продаст украинский филиал «Банка Москвы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 февраля президент России Путин подписал указ о признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств граждан ДНР и ЛНР. Газпромбанк и Сбербанк уже начали обслуживать граждан ЛНР и ДНР по новым паспортам как иностранных граждан.

После этого на Украине националисты начали массовые протестные действия против российских банков.

13 марта вандалы испортили десятки российских банкоматов, залив их монтажной пеной и заклеив надписями. «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поддержал действия вандалов.

В тот же день радикалы из «Национального корпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали замуровывать отделения «Сбербанка» в Киеве. Лозунгом националистов было «если государство не может закрыть российский банк, то это сделает общественность».

Позже украинские радикалы стали препятствовать сотрудникам «Сбербанка» исполнять их служебные обязанности, не пуская внутрь помещения. Сторонники «незалежной» заблокировали въезды и входы мешками с песком и расписали здание банка антироссийскими лозунгами.