На улицах Ярославля будет бесплатный Wi-Fi
Ярославль, 16 марта, 2017, 15:17 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля и один из телеком-операторов запускают пилотный проект «Городской Wi-Fi», в рамках которого в популярных местах отдыха появится бесплатный публичный Wi-Fi доступ в Интернет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города. Первые точки доступа уже работают на пешеходной улице Кирова.
Для подключения пользователю достаточно на странице авторизации разово ввести номер мобильного телефона. На указанный номер будет выслан код доступа, необходимый для доступа к Wi-Fi сети в соответствии с российским законодательством. Скорость доступа в интернет составляет до 10 Мбит/c, к каждой Wi-Fi точке одновременно смогут подключаться до 50 мобильных устройств.
«Ярославль как столица Золотого кольца, как центр проведения торжеств, посвященных 50-летнему юбилею этого маршрута, ожидает в этом году настоящий наплыв туристов. Мы рады им и готовимся к их прибытию. Это позволит туристам и жителям Ярославля быстро и просто воспользоваться различными информационными сервисами, поделиться своими впечатлениями о городе с друзьями и родными», — сказал мэр города Владимир Слепцов.
Ярославцы уже пользуются бесплатным Wi-Fi от телеком-оператора в 400 точках — кафе, отелях, спортивных комплексах и других заведениях. Между точками доступа, расположенными внутри помещений и на улице, мобильные устройства пользователей будут переключаться автоматически.