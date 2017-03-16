Ярославль, 16 марта, 2017, 15:17 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля и один из телеком-операторов запускают пилотный проект «Городской Wi-Fi», в рамках которого в популярных местах отдыха появится бесплатный публичный Wi-Fi доступ в Интернет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города. Первые точки доступа уже работают на пешеходной улице Кирова.

Улица Кирова в Ярославле

Для подключения пользователю достаточно на странице авторизации разово ввести номер мобильного телефона. На указанный номер будет выслан код доступа, необходимый для доступа к Wi-Fi сети в соответствии с российским законодательством. Скорость доступа в интернет составляет до 10 Мбит/c, к каждой Wi-Fi точке одновременно смогут подключаться до 50 мобильных устройств.

«Ярославль как столица Золотого кольца, как центр проведения торжеств, посвященных 50-летнему юбилею этого маршрута, ожидает в этом году настоящий наплыв туристов. Мы рады им и готовимся к их прибытию. Это позволит туристам и жителям Ярославля быстро и просто воспользоваться различными информационными сервисами, поделиться своими впечатлениями о городе с друзьями и родными», — сказал мэр города Владимир Слепцов.

Ярославцы уже пользуются бесплатным Wi-Fi от телеком-оператора в 400 точках — кафе, отелях, спортивных комплексах и других заведениях. Между точками доступа, расположенными внутри помещений и на улице, мобильные устройства пользователей будут переключаться автоматически.