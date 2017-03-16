Москва, 16 марта, 2017, 15:17 — ИА Регнум. Российский рубль сегодня, 16 марта, торгуется с повышением в парах с иностранными валютами вслед за отскоком в нефти. Рубль совсем нечувствителен к решениям Федрезерва США, в конце концов, они ожидались и были заложены в цены, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль и доллар

Но зато, по ее мнению, «российская валюта очень внимательна к внутреннему спросу и поведению нефти. Именно сейчас коррекция с нефтяными котировками присутствует во всем рыночном масштабе, поэтому пока нефть продолжает отскок, рублю мало что угрожает».

«Другое дело, что подъем в сырье, вероятно, станет краткосрочным явлением в силу множества параметров. Кроме того, на следующей неделе в силу вступят иные значимые для инвесторов факторы. Так, открывается очередной налоговый период, пиковые выплаты пройдут в срок до 27 марта, когда выплачивают НДС, НДПИ и акцизы. В срок до 31 марта компании и предприятия должны уплатить оставшуюся часть налогов, включая ЕСН, НДФЛ и часть НДПИ», — пояснила Бодрова.

«До конца марта российские компании помимо прочего обязаны выплатить $15,8 млрд в счет внешнего долга. Это первый в 2017 году пиковый период в подобных расчетах. Получается, внутренний спрос на рубли в рамках налогового периода может быть перекрыт спросом на валюту для глобальных платежей. Часть средств в валюте у должников уже есть, еще часть они приобретут на рынке», — считает эксперт.

16 марта за доллар США дают 58,09 руб. (-0,5%). Евро торгуется по 62,30 руб. (-0,4%), Официальные курсы ЦБ РФ на 17 марта составляют 58,24 руб. за американскую валюту и 62,48 руб. за европейскую. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 87 и 36 копеек соответственно. Цены на нефть остаются в плюсе. Баррель Brent стоит сейчас $52,29 (+0,8%).