Берлин, 16 марта, 2017, 21:04 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель приветствовала победу действующего премьер-министра страны Марка Рютте на парламентских выборах в Нидерландах, сообщает Reuters.

PavelD Карта-флаг Нидерландов

«Нидерланды являются нашим партнером, другом и соседом. Поэтому я была счастлива, что высокая явка избирателей привела к про-европейскому результату», — заявила Меркель.

Также канцлер подчеркнула, что победа про-европейских сил на выборах в Нидерландах дает «четкий сигнал» для политиков со схожими взглядами во всем ЕС.

«И это после нескольких дней, в течение которых Нидерланды должны были терпеть обвинения и упреки со стороны Турции, которые были совершенно неприемлемыми. Это был хороший день для демократии», — резюмировала Меркель.

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль также приветствовал победу Марка Рютте.

Напомним, в сентябре 2017 годы в Германии пройдут выборы в Бундестаг, действующий канцлер Германии Ангела Меркель будет претендовать на данный пост четвертый раз подряд. По данным опросов общественного мнения, возглавляемая ею партия Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз (ХДС/ХCC) незначительно опережает ближайших конкурентов из Социал-демократической партии (СДПГ).