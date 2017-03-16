Калуга, 16 марта, 2017, 15:05 — ИА Регнум. Более 300 почтовых марок, открыток и конвертов, посвященных трехлетней годовщине воссоединения России и Крыма, представили на выставке, которая открылась 16 марта в Государственном архиве Калужской области. Личную коллекцию для экспозиции предоставил житель города Валерий Луговой, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото Алексея Горюнава. vest-news.ru На выставке

Выставка разбита по тематическим экспозициями: «Россия, Крым и Севастополь: одна история — одна судьба», «Домой, в Россию: 16−21 марта 2014 года», «Вместе с Россией: Республика Крым и Севастополь в 2014—2016 годах».

По словам филателиста Лугового, его коллекция демонстрирует волю жителей Крыма и Севастополя объединить своё будущее с народами России и принять активное участие в референдумах 16 марта 2014 года, а также напоминает о героическом прошлом Крыма, о соотечественниках, оставивших яркий след в истории России.

Напомним, в 2014 году на митинг-поддержку воссоединения Крыма с Россией собрались 6,5 тысяч калужан.