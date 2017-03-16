Москва, 16 марта, 2017, 15:00 — ИА Регнум. Президент Бразилии Мишел Темер посетит Российскую Федерацию уже летом 2017 года. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.

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«Плотно работаем по линии БРИКС и «Группы двадцати», — цитирует Путина пресс-служба Кремля. — Будем рады принять летом этого года в России президента Мишела Темера».

Российский лидер напомнил, что Бразилия является важнейшим стратегическим партнером РФ в Латинской Америке.

«Между нашими странами поддерживается хороший уровень торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества», — отметил глава государства.

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