Москва, 16 марта, 2017, 14:58 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по финрынку рекомендовал нижней палате парламента принять проект обращения к Европарламенту, ПАСЕ, ПА ОБСЕ и генсеку Совета Европы в связи с ситуацией с российскими банками на Украине, передает корреспондент ИА REGNUM 16 марта. Как отметил глава комитета Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»), текст обращения был подготовлен силами трех комитетов — по финрынку, по делам СНГ и по международным делам по поручению Совета Думы.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский радикал

«Депутаты Госдумы выражают свое крайнее возмущение в связи с погромами банковских учреждений на Украине, пик которых пришелся на 14−15 марта», — говорится в документе.

В проекте заявления отмечается, что погромы парализовали работу Сбербанка и Альфа-Банка, в которых хранят свои сбережения в том числе граждане Украины, а правоохранительные органы Украины не принимали мер для предотвращения противоправных действий погромщиков, тем самым допустив угрозу жизни и здоровью сотрудников российских банков.

«Депутаты Госдумы призывают европейских коллег, проголосовавших за Соглашение об ассоциации Украины с ЕС, эффективно использовать свои полномочия для пресечения преступлений и насилия на территории Украины и дать адекватную оценку действиям официальных украинских властей», — говорится в тексте документа.

Такие действия не соответствуют нормам международного права и обязательствам Украины в отношении ЕС, уничтожают инвестиционный климат Украины и усугубляют и без того бедственное положение в стране, отмечается в проекте обращения. «История учит об опасности закрывания глаз на действия неонацистского характера. Череде преступлений и насилия на Украине должен быть положен конец», — говорится в тексте документа.

Госдума рассмотрит проект обращения на пленарном заседании 17 марта.