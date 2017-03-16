Лондон, 16 марта, 2017, 14:59 — ИА Регнум. Закон, запускающий процесс выхода Соединенного Королевства из состава Евросоюза, вступил в силу — свою подпись под документом поставила королева Великобритании Елизавета II, сообщает 16 марта Daily Mail.

Maxpixel.freegreatpicture.com Brexit

Решение монарха дает главе британского правительства Терезе Мэй право в любой момент применить 50-ю статью Лиссабонского договора, касающуюся выхода из ЕС. При этом власти страны не сообщают ни детали процедуры, ни предполагаемый день, когда она состоится.

Британские СМИ предполагают, что Мэй, вероятнее всего, запустит Brexit после того, как станут известны итоги выборов в Нидерландах и результаты конференции Шотландской национальной партии, которая состоится до 20 марта. В качестве одной из возможный дат Brexit указывают 27 марта.

Как передавало ИА REGNUM, ранее законопроект о Brexit был одобрен обеими палатами британского парламента. 14 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что процедура будет запущена сразу же после того, как документ получит одобрение Елизаветы II.

Референдум о выходе королевства из ЕС прошел в Великобритании летом 2016 года. Большей частью голосов инициатива была поддержана, однако для начала процедуры потребовалось согласование ряда позиций с другими странами ЕС и разработка процедуры. Предполагается, что на процедуру потребуется примерно два года.

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