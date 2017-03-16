Хельсинки, 16 марта, 2017, 15:16 — ИА Регнум. Финский национальный авиаперевозчик Finnair вынужден отменить около 100 рейсов завтра, 17 марта, в связи забастовкой профсоюза работников авиации IAU, сообщает финское издание Yle.

Tiia Monto Аэропорт Хельсинки

Акция протеста работников наземных служб аэропорта Хельсинки начнется в 16:00 по московскому времени и продлится до 19:00.

Забастовка обернётся многомиллионными потерями для финской авиакомпании, которая не является участником трудового спора, подчёркивают в Finnair. «Большие потери для нас, и особенно неприятно то, что пострадают клиенты», — заявил представитель пресс-службы авиаперевозчика Манти Вяятянен-Перейра.

Со списком отмененных рейсов можно ознакомиться на сайте авиакомпании.