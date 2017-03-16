Москва, 16 марта, 2017, 14:49 — ИА Регнум. Отношения между Российской Федерацией и Турцией уверенно возвращаются в нормальное взаимовыгодное русло. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот в Кремле.

Kremlin.ru Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

«Отношения с Турцией уверенно возвращаются в нормальное, взаимовыгодное русло, — цитирует Путина пресс-служба Кремля. — 10 марта с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом провели весьма результативное заседание двустороннего Совета сотрудничества высшего уровня, в ходе которого особое внимание уделили вопросам реализации крупных энергетических проектов: строительству газопровода «Турецкий поток» и атомной электростанции «Аккую».

Глава государства напомнил, что добиться прекращения боевых действий между сирийскими правительственными войсками и так называемой вооруженной оппозицией удалось во многом благодаря энергичной роли РФ и Турции.

«Мы знаем роль, которую при этом сыграла Турция, и высоко её ценим, — сказал Путин. — Это позволило обеспечить проведение в Астане мирного переговорного процесса по Сирии».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 марта в Кремле состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которых стороны обсудили как двусторонние отношения, так и международные проблемы.

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