Лос-Анджелес, США, 16 марта, 2017, 14:57 — ИА Регнум. Персонаж президента РФ Владимира Путина был вычищен из сценария фильма Люка Бессонна «Курск», об этом 15 марта сообщает The Hollywood reporter.

Gage Skidmore Люк Бессон

В фильме должно рассказываться об аварии подлодки «Курск», считает режиссер. Роль Владимира Путина должен был исполнить Маттиас Шонартс. Его персонаж роли второго плана должен был появиться как минимум в пяти сценах, однако, после того, как прошел месяц с момента начала съемок, персонаж был убран из сценария. Есть информация о том, что по сценарию, персонаж Путина вызывал симпатию, он лично воспринял данную трагедию, поскольку его отец был подводником.

Люк Бессон решил убрать персонажа из фильма по причине того, что он мог сыграть роль отвлекающего фактора. По мнению режиссера, главными в фильме должны быть события операции по спасению моряков, а не политика, которая «стоит за катастрофой». Также сообщается, что студия EuropaCorp решила таким образом избежать политического скандала.

Напомним, авария подлодки «Курск» произошла в августе 2000 года, погибли все 118 членов экипажа.