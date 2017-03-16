Париж, 16 марта, 2017, 14:38 — ИА Регнум.



Global Panorama Марин ле Пен

Лидер правой партии Франции «Национальный фронт» Марин Ле Пен по-прежнему опережает в первом туре выборов главы государства своих соперников по президентской гонке, сообщает Le Figaro.

По данным опросов общественного мнения, за Ле Пен в первом туре готово проголосовать 27% граждан страны, тогда как её основным соперникам бывшему министру экономики Эммануэлю Макрону и бывшему премьер-министру страны Франсуа Фийону свои предпочтения готовы отдать 25% и 19% французских избирателей соответственно.

В свою очередь, выдвиженец от Социалистической партии страны Бенуа Амон с 13% народной поддержки и Жан-Люк Мелашон с 12% сохранили свои позиции.

Тем не менее во втором туре выборов и Макрону и Фийону пророчат победу над Ле Пен с 60% против 40% в случае противостояния Ле Пен и Макрона и 56% против 44% при выходе во второй тур Фийона и Ле Пен.

Напомним, выборы президента Франции пройдут в апреле-мае 2017 года. Нынешняя президентская гонка связана с волной скандалов, разворачивающихся вокруг кандидатов на пост главы Елисейского дворца. В частности, выдвиженца Республиканской партии Франции Франсуа Фийона обвиняют в фиктивном трудоустройстве свое жены. Те же обвинения были выдвинуты и против Марин Ле Пен, которая якобы трудоустроила своего охранника помощников в Европейском парламенте.

Недавно также появилась информация, согласно которой прокуратура Франции начала предварительное расследование по делу о коррупции, в котором может быть замешан кандидат в президенты, бывший министр экономики Эммануэль Макрон.