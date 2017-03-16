Киев, 16 марта, 2017, 14:35 — ИА Регнум. Возобновление поставок дизельного топлива на Украину российской компанией «Роснефть» обусловлено чисто коммерческими интересами. Политический подоплеки в этом нет, заявил ИА REGNUM сегодня, 16 марта, директор Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Константин Симонов.

Дизельное топливо

«Сейчас у нас, наоборот, в политическом компоненте достаточно проблемно и тяжело, и кооперация идет крайне непросто и проблематично. Поэтому, думаю, что здесь сюжет, скорее, не про политику. И прекращение поставок тоже было коммерчески мотивировано, потому что про политику у нас сейчас банки, уголь», — сказал эксперт.

Он обратил внимание на то, что никакие украинские политические фигуры не делали заявлений по этому поводу. Тема с возобновлением поставок дизельного топлива на Украину прошла как бы по касательной. Учитывая, что по энергетической тематике обычно активно выступает, например, украинская партия «Самопомощь», то здесь подобных заявлений сделано не было.

Симонов подчеркнул: «Раз политики не стали об этом говорить, мы не видим ни «Самопомощи», ни прочих людей, ни истерик на эту тему, ни перекрытия труб, то делаем вывод, что здесь политики мало. Так что есть еще сюжеты в наших двусторонних отношениях, где политики еще не так много».

Кроме того, объем поставок до февраля был совсем небольшой. Как ранее отмечал заместитель вице-президента, директор департамента транспорта, учета и качества нефтепродуктов «Транснефти» Владимир Назаров, заявка от компании «Роснефть» ориентировочно предполагает поставки до 100 тыс. тонн нефтепродуктов ежемесячно начиная с июня.

По словам директора ФНЭБ, это, скорее всего, сугубо коммерческая история. Такие объемы поставок для рынка крайне малы. Приостановка продажи дизельного топлива была связана с тем, что «Роснефть» нашла коммерчески более выгодную схему. Но, как видим, сейчас стороны вновь вернулись к сотрудничеству, заключил Константин Симонов.

Напомним, что в начале февраля Россия перестала поставлять трубопроводное дизельное топливо на Украину. В российском министерстве энергетики заявляли, что у РФ нет межправсоглашений по поставкам нефтепродуктов в Венгрию и на Украину. В то же время российские компании осуществляли поставки дизеля на Украину, исходя из своей экономической заинтересованности. Речь идет о поставках «Роснефти». В феврале не были оформлены необходимые документы, поэтому прокачка была приостановлена.

В среду, 15 марта, как сообщало ИА REGNUM, советник президента «Транснефти» Игорь Демин заявил, что «Роснефть» в конце прошлой недели возобновила трубопроводные поставки дизельного топлива на Украину, так как все необходимые документы были оформлены. Согласно плану, в марте российская компания должна поставить на Украину 140 тыс. тонн дизельного топлива.