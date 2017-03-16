Киев, 16 марта, 2017, 14:30 — ИА Регнум. Экономическая блокада ДНР со стороны украинских радикалов не волнует жителей республики, поскольку это внутреннее дело самой Украины. Как сообщает сайт Новороссия, об этом 16 марта на пресс-конференции в Симферополе заявил глава ДНР Александр Захарченко.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Захарченко

«Это (экономическая блокада ДНР — прим. ИА REGNUM ) внутреннее дело Украины. Пусть что хотят, то и делают. Мы сами не планируем больше торговать с Украиной. Не нам блокаду объявили, а мы», — считает Захарченко.

Он сообщил, что главная задача властей ДНР — сделать частные предприятия народными.

Ранее, 15 марта, пресс-служба украинской Группы Метинвест, принадлежащая украинскому бизнесмену Ринату Ахметову, заявила о полной потере контроля над всеми своими активами в ДНР и ЛНР. «На предприятия Группы Метинвест на НКТ пришли неизвестные люди, которые потребовали перерегистрировать предприятия в юрисдикции непризнанных республик, а также начали инвентаризацию и опись имущества», — говорится в сообщении.

Отмечается, что компания не может нарушать законодательство Украины и поэтому прекращает какую-либо хозяйственную деятельность на своих предприятиях в Л/ДНР. «Заявление касается деятельности ЧАО «Енакиевский металлургический завод» (включая его Макеевский филиал — ЧАО «Макеевский металлургический завод»), ЧАО «Енакиевский коксохимпром», ЧАО «Харцызский трубный завод», ЧАО «Комсомольское рудоуправление», ЧАО «Краснодонуголь», ЧАО «Донецккокс» и Совместного украинско-швейцарского предприятия ООО «Метален», — пояснили в Метинвесте.

Захарченко также назвал Российскую Федерацию родиной Крыма и Донбасса. «Да, у нас идет война, у нас стреляют, у нас гибнут люди. Но 16 марта — не только ваш праздник. 16 марта три года назад вы пошли вперед, мы пошли следом. Это наш общий праздник и самое главное — это праздник нашей родины — России», — сказал Захарченко на митинге в Крыму.

Напомним, 15 марта глава ДНР прибыл с трехдневным визитом в Крым, где примет участие в мероприятиях по случаю третьей годовщины воссоединения Крыма с РФ. По данным администрации главы ДНР, 16 марта Захарченко примет участие в митинге, посвященном Дню воссоединения и посетит фотовыставку «Крымская весна» в Симферополе. На следующий день запланировано участие главы ДНР в заседании Интеграционного комитета «Россия — Донбасс», которое пройдет в Ливадийском дворце. Там будут обсуждаться вопросы экономической интеграции Крыма и ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2016 года украинские радикалы при поддержке парламентских фракций «Самопомощь», «Батькивщина» и народных депутатов Семена Семенченко (от фракции «Самопомощь»), Владимира Парасюка и Егора Соболева (оба внефракционные) начали экономическую блокаду ДНР и ЛНР. В Донбассе радикалы заблокировали три основные железнодорожные ветки, соединяющие Украину и отдельные регионы Донбасса, перекрыв поставки угля и металла. Результатом действий «активистов» стало объявление правительством Украины чрезвычайного положения в энергетике. «Блокадники» требуют освободить украинских пленных солдат из плена ДНР, а также начать борьбу с контрабандой.