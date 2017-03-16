Анкара, 16 марта, 2017, 14:25 — ИА Регнум. Интеграцию зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» в НАТО в случае их поставки из России Анкара не планирует, сообщил 15 марта министр национальной обороны Турции Фикри Ышык на телеканале Haber 7.

Mil.ru ЗРК С-400

«Комплексы, которые будут закуплены, не будут интегрированы в систему НАТО», — заявил Ышык.

По словам турецкого министра, контракт между Анкарой и Москвой пока не подписан. Однако переговоры о возможности поставок идут успешно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во время недавнего визита в Москву президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана он обсуждал с российским президентом Владимиром Путиным в том числе и возможность поставки из России партии С-400.

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Один из экспертов высказал мнение, что планы на покупку С-400 не обязательно говорят о намерении использовать комплексы в боевых действиях. Возможно, Анкара таким образом даёт НАТО понять, что если Турцию не будут ув­ажать, она укрепит­ свои отношения с Москвой.

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Напомним, ранее гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявлял, что Турция готова закупать в России оружие, в том числе С-400. Но это произойдёт при условии предоставления кредита Анкаре.