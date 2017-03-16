Серпухов, Московская область, 16 марта, 2017, 14:19 — ИА Регнум. В 2017 году в Московской области обеспечат жильем более 680 детей-сирот. На эти цели выделят 1,7 млрд рублей, сообщает пресс-служба первого заместителя председателя правительства региона Ольги Забраловой.

Ян де Брай. Забота о сиротах. 1663

По ее словам, «с начала 2017 года приобретены первые шесть квартир. Получили жилье сироты в Серпуховском районе.

«Квартиры сиротам в этом году предоставляются в 63 муниципальных образованиях региона. Ребята получают благоустроенное жилье, куда можно сразу переехать, 54% квартир, выданных сиротам в Подмосковье в 2016 году, расположены в новостройках, отметила зампред.

Напомним, в 2016 году в Подмосковье жильем обеспечили 646 детей-сирот, заключается в релизе.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России темпы обеспечения жилыми помещениями детей-сирот не соответствуют темпам роста численности нуждающихся в обеспечении жильем. Число обеспеченных жильем детей-сирот уменьшилось на 4,8%. При этом численность детей-сирот, нуждающихся в обеспечении жильем, за год выросла на 15,4%.

Добавим, численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на воспитании в семьях, составляет более 500 тысяч, из которых в приемных семьях находятся около 148 тысяч.

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